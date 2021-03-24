هلا_بالسفر.. أوكرانيا وجهة سياحية جذابة.. دون تأشيرة سفر

تقع جمهورية أوكرانيا في أوروبا الشرقية، وقد كانت تابعةً للاتحاد السوفييتي لعقود، قبل أن تستقل سنة 1991، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 40 مليون نسمة، يدين معظمهم بالمسيحية الأرثوذكسية الشرقية، التي أثرت بشكل كبير في العمارة والأدب والفن الأوكراني، وفي وقت قصير أصبحت أوكرانيا من بين الوجهات السياحية الرائعة في المنطقة، لما تتمتع به من معالم أثرية قديمة ومناظر طبيعية خلابة ومناطق سياحية جميلة.

تلال متدفقة

وتقع كييف عاصمة أوكرانيا الخضراء على تلال متدفقة بجوار نهر دنيبر، وقد بدأ تاريخ المدينة منذ أكثر من 1500 عام، وخلال العصور الوسطى كانت كييف عاصمة لدولة هائلة تحتل مساحة كبيرة من أوروبا الشرقية، كوجهة سياحية تقدم كييف لزوارها مناطق طبيعية مذهلة، ومجموعة من المباني التاريخية ذات التصاميم المعمارية المميزة، وجواً مشوقاً من الحفلات والمهرجانات، فضلاً عن المأكولات الجيدة، كل ذلك بأسعار مناسبة. وتعتبر العاصمة كييف من أروع المدن الأوكرانية، حيث يوجد فيها عدد كبير من الكنائس، مثل: كاتدرائية القديسة صوفيا، ومجمع لافرا كييف للكنائس، وأيضاً القصور والمتاحف كالمتحف الوطني للفنون، ومتحف تاريخ أوكرانيا، بالإضافة إلى الحدائق، كالحديقة النباتية المركزية، وحي المناظر الطبيعية، وغيرها من المعالم الجميلة، كما يتوافر في كييف عدد لا بأس به من الفنادق والمنتجعات الفخمة، التي تضم مرافق وخدمات عالية المستوى. وسيجد محبو التسوق من السياح ضالتهم في مختلف المحال التجارية والمولات والشوارع التي تبيع كل ما يخطر على البال.

البوابة الذهبية

تعتبر البوابة الذهبية من أهم المعالم السياحية في مدينة كييف القديمة، وهي بوابة تاريخية لطريق حصن المدينة الواقع في قلب المدينة، وصممت على الطراز البيزنطي على يد ياروسلاف الحكيم، وذلك في الفترة ما بين 1017-1024 ميلادية.

وهذا الجدار المحصن الذي يقع في وسط مدينة كييف خارج محطة مترو زولوتي فوروتا، والذي تم بناؤه في عهد الأمير ياروسلاف، ليكون حصناً وقائية ضد الغزاة في القرون الماضية، يعود إلى 1037، وقد تمت إعادة تهيئته إلى حالته الحالية عام 1983، وهو الآن بمثابة متحف تاريخي يستحق الاكتشاف.

«لافرا كييف»

يعد مجمع الكنائس والمعابد لافرا كييف من أهم الأماكن السياحية في كييف، وهو الأقدم في العاصمة الأوكرانية، ويقع شرقي وسط مدينة كييف على ضفة نهر دنيبر. وتأسس مجمع الكنائس والمعابد لافرا عام 1051، في عهد الأمير ياروسلاف الحكيم.

وهو واحد من أقدم الأديرة في كييف، فضلاً عن كونه من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، ويغطي مجمع الدير مساحة 28 هكتاراً من التلال المعشبة فوق نهر دنيبر.

شارع خرشتشاتيك

خرشتشاتيك هو الشارع الرئيس في كييف، وقد تم تجديده، أخيراً، ليصبح أحد أكثر الأماكن الخلابة والجميلة التي تجمع بين ملامح مركز الأعمال المزدحم مع التصميم المعماري التاريخي للمباني. ويؤدي الشارع إلى ميدان نيزاليزنوستي، الذي يمثل ساحة المدينة الرئيسة وأحد الأماكن الأكثر شعبية للزيارة من قبل السائحين في المدينة، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يتم حظر حركة المرور بشارع خرشتشاتيك، لذلك سيمكنك الاستمتاع مع العائلة بنزهة لطيفة في منتصف الشارع مباشرة دون قلق من السيارات المارة.

حديقة غولوسييفسكي

تعتبر من أجمل الوجهات السياحية الطبيعية فهي حديقة مميزة لتوفيرها مناظر جميلة للزوار من غابات ساحرة تمتلئ بالأشجار المتداخلة والحيوانات، بالإضافة إلى البحيرات والبرك الصغيرة التي تزيد جمال الحديقة، فمجرد الجلوس للاسترخاء أمامها يعطي إحساساً بالراحة، ويمكنك التجول فيها مع عائلتك بالدراجة الهوائية.

معلومات للمسافر

لا يحتاج مواطنو الإمارات لتأشيرة دخول لزيارة أوكرانيا، حيث يمكنهم المكوث بها لمدة 90 يوماً، أما مواطني بقية الدول الخليجية فيحتاجون إلى تأشيرة إلكترونية يسهل الحصول عليها، وفي ما يخص مواطني بقية الدول فتأشيرة الدخول ضرورية. ويجب التذكير بأن أوكرانيا لا تنتمي إلى «شينغن»، حيث لا يمكن دخولها بتأشيرة «شينغن».

«العربية للطيران»

تشغل العربية للطيران رحلاتها إلى مطار كييف الدولي يومياً، بمعدل سبع رحلات أسبوعياً، والذي يعتبر من أفضل مطارات البلاد، كونه يستقبل العديد من الرحلات من جميع أنحاء العالم. وتعتبر أوكرانيا من بين أجمل الوجهات السياحية في أوروبا، حيث تتمتع مدنها بالعديد من الميزات التي تجذب السياح من أرجاء العالم.

- تقدم كييف لزوارها مجموعة من المباني التاريخية ذات التصاميم الفريدة.



- معالم أثرية قديمة ومناظر طبيعية خلابة ومناطق سياحية جميلة.

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