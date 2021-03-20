دبابة تطلق قذيفة على مزرعة إيطالية للدجاج.. بالخطأ

المصدر: روما -أ.ف.ب

أطلقت دبابة تابعة للجيش الإيطالي قذيفة على مزرعة دواجن في شمال شرق البلاد خلال مناورة تدريبية، ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الدجاج، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، كما أفادت وكالة «أنسا» للأنباء.

ووقع الحدث عندما كانت دبابة «تشينتاورو» المضادة للدبابات التابعة للواء «بوتسوولو دل فريولي» تشارك في مناورة ليلاً في ميدان عسكري بالقرب من فيفارو على بعد نحو ساعة بالسيارة شمال البندقية.

وقُتل عدد كبير من الدجاجات جرّاء سقوط قذيفة الدبابة، فيما انهار جزء من المبنى الذي كان يؤويها.

وفتح المدعي العام في مقاطعة بوردينوني الإيطالية تحقيقاً، وأوقف من الخدمة المدرعات الأربع التي كانت تشارك في المناورة التدريبية.

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