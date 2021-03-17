الأردن.. الإعدام ل 5 من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"

المصدر: عمان-د ب أ

قضت محكمة أمن الدَّولة في الأردن اليوم بالإعدام شنقا على خمسة من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء". وذكرت وكالة الأنباء الاردنية ( بترا) أن المحكمة عاقبت بالإعدام شنقا المتهم 17 الفار من وجه العدالة في نفس القضية .

وأثارت القضية الرأي العام لبشاعتها وفظاعتها، وألقت الأجهزة المختصة القبض على 17 متهما بجريمة الاعتداء.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد إثبات ، وقدَّم محامو الدفاع دفعواتهم ، وقررت المحكمة رفع الجلسات الى مطلع الشهر الجاري للنطق بالحكم.

وتتلخص أحداث قضية "فتى الزرقاء" بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه واعتام احدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان تبعد بمسافة 7 كيلو مترات عن أقرب ممستشفى.

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