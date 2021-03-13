«كلوب راديو» المجر.. إيقاف بث الإذاعة مستمر

المصدر: بلغراد - د.ب.أ

أعلنت حكومة المجر استمرار وقف بث آخِر محطة إذاعية مستقلة في البلاد، وهي محطة «كلوب راديو».

وأعلن مجلس الإعلام المجري بطلان الطلب الذي تقدمت به المحطة، أول من أمس، من أجل استخدام تردد البث الحالي.

وكانت «كلوب راديو» هي الوحيدة التي تقدمت بطلب قانوني ضمن المناقصة الجديدة، لاستخدام التردد 92.9 إف إم.

واستخدمت المحطة هذا التردد لنحو 10 سنوات في بث برامجها، قبل أن يتم إلغاء ترخيصها في فبراير الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تبث المحطة الإذاعية المستقلة برامجها عبر الإنترنت.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات داخل المجر، وخارجها.

ووصفت إدارة «كلوب راديو» المنطق وراء وقف المجلس بث المحطة، بأنه «مفتعل»، و«سخيف تماماً».

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