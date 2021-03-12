نادية الجندي: نعم تزوجت عماد حمدي وفرقتنا الغيرة

المصدر: متابعة - الإمارت اليوم

كشفت النجمة نادية الجندي، خلال لقائها فى برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة DMC، أنها تزوجت الفنان الراحل عماد حمدي في مرحلة مبكرة من حياتها، وكان السبب أنها رأت فيه صورة والدها، لافتة إلى أن غيرة عماد حمدي الكبيرة، والتي تسبب بها فارق العمر، كانت السبب الرئيسي في التعجيل بالطلاق، وأشارات إلى أنه كان يحبها حب امتلاك، ما تسبب في الكثير من المشاكل وخاصة عندما كان يرفض ترشيحها في الأدوار السينمائية.

وأضافت الجندي: أن إنفصالهما كان خلال تصوير فيلم "بامبه كشر"، وأوضحت أنها ظلت قريبة منه حتى بعد الطلاق، وإلى آخر يوم في عمره، مشيرة أن عماد حمدي تدهورت حالته النفسية بعدما توفي أخيه التوأم فهو كان كل حياته".

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