«نخلة جميرا» تضيء أكبر نافورة في العالم بالأخضر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد وجهة «ذي بوينت»، في «نخلة جميرا» بدبي، للتزيين باللون الأخضر، إذ تشارك «نافورة النخلة»، الأكبر من نوعها في العالم، و«ذا بالم مونوريل»، في مبادرة «العالم يضيء بالأخضر» (جلوبال جرينينج)، التي أطلقتها هيئة السياحة الإيرلندية.

وتنضم «نافورة النخلة» في 17 الجاري إلى مئات المعالم والمواقع الشهيرة في 55 دولة حول العالم، إذ ستتم إضاءتها باللون الأخضر كجزء من احتفالات هيئة السياحة الإيرلندية. وستتراقص أعمدة الماء في «نافورة النخلة» على إيقاعات العرض المسرحي «ريفردانس»، الذي ألّف موسيقاه ووضع كلماته بيل ويلان. وسينطلق العرض عند الساعة السابعة مساءً، على أن يتكرر كل ساعة.

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