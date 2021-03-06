«مطعم فلو».. 5 نساء يتحدثن على الهواء

أعلن مطعم فلو، الوجهة الرائدة للمأكولات الصحية في جميرا أبراج الإمارات، عن استضافة جلسة حوارية مباشرة مع خمس سيدات رائدات في قطاعات مختلفة للاحتفاء بجهودهنّ المميزة خلال العام الماضي.

وتعقد الجلسة الحوارية بين الساعة 4 عصراً و5 مساءً يوم الاثنين 8 مارس، وتتمحور حول موضوع الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي هذا العام، حيث ستناقش دور المرأة في القيادة وتحتفي بالجهود الكبيرة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في رسم ملامح مستقبل أكثر مساواة والتعافي من أزمة «كوفيد-19».

وتماشياً مع تركيز الإمارات على #عام_الاستعداد_للخمسين، تستضيف الجلسة الحوارية إيميلي إيلنغتون رئيسة قسم التعليم الدامج في مؤسسة جيمس التعليمية، وهيذر هاريس مؤسسة مبادرة Stop & Help، منصّة تبادل المساعدات التطوعية، ومريم الصمدي مؤسسة مبادرة DXBWomen التي تهدف لدعم الشركات التي تديرها سيدات خلال الأزمة، وكارولين يافي المعالجة النفسية في عيادة كمالي للصحة النفسية التي ستناقش كيفية التأقلم مع المتغيرات المحيطة.

وتدير الجلسة ماز حكيم مقدمة البرامج الإذاعية المشهورة وأحد الوجوه الإعلامية المعروفة على الساحة الاجتماعية في دبي. وسينقل مطعم فلو الجلسة الحوارية التي تستمر 45 دقيقة في بث مباشر على صفحته على إنستغرام، يتبعها جلسة أسئلة وأجوبة، حيث ستشارك المتحدثات قصص نجاحهن مع التركيز على أهمية المساواة بين الجنسين لتقديم نماذج يحتذى بها في المجتمع.

- يناقشن الوصول إلى مستقبل أكثر مساواة في عالم ما بعد «كوفيد-19».

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