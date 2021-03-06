«دبي باركس آند ريزورتس».. عرض خاص في يوم المرأة

أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، الوجهة الترفيهية الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، عن إطلاق عرضها المميز احتفالاً بيوم المرأة العالمي، والذي يقدم للسيدات المقيمات في الإمارات من مختلف الأعمار تذكرة دخول لمتنزه ترفيهي واحد مقابل 99 درهماً فقط.

وتوفر متنزهات الوجهة الثلاثة المذهلة باقة متكاملة من التجارب والأنشطة المسلية، ما يضمن للسيدات قضاء أجمل الأوقات برفقة صديقاتهن والاحتفاء بإنجازات المرأة.

ويمكن للسيدات الاستمتاع بيوم حافل بالمرح في الهواء الطلق بصحبة العائلة والأصدقاء في أحد المتنزهات الثلاثة التي تشمل موشنجيت دبي وليجولاند دبي وبوليوود باركس دبي، حيث تحتضن الوجهة الفريدة أكثر من 100 لعبة ركوب مميزة حقق بعض منها أرقاماً قياسية.

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