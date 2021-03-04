«مجموعة الإمارات»: حماية الحياة البرية التزام لا يتوقف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت مجموعة الإمارات التزامها بحماية الحياة البرية والموائل، وسلطت الضوء على جهود المجموعة خلال منتدى بيئي عبر الإنترنت لموظفيها العالميين، بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية.

وتحدث خلال المنتدى خبراء من محمية دبي الصحراوية ومنتجع «الإمارات ون آند أونلي وولغان فالي» في أستراليا، و«الإمارات للشحن الجوي»، عن الجهود المتواصلة لحماية الأنواع والموائل المهددة بالانقراض في دبي، وأعمال التعويض في أعقاب حرائق الغابات الأسترالية، وكيف تقوم «طيران الإمارات» بدورها في مكافحة الاتجار بالحياة البرية عبر شبكة خطوطها العالمية.

وباشرت «مجموعة الإمارات»، منذ عام 2003، تمويل ودعم محمية دبي الصحراوية، البالغة مساحتها 225 كيلومتراً مربعاً، وتؤوي المحمية أكثر من 560 نوعاً مختلفاً من الحيوانات، و31 ألفاً من أنواع النباتات المستوطنة، وتلعب دوراً مهماً في الحفاظ على البيئة الصحراوية الفريدة في دبي، بما في ذلك النباتات والحيوانات الأصلية.

وتشمل إنجازات محمية دبي الصحراوية إعادة أكثر من 1300 من الثدييات ذات الحافر إلى المنطقة منذ عام 2019، بما في ذلك المها العربي والغزال العربي والغزال الرملي، ويشكل المها العربي حالياً أكبر قطيع بري من نوعه في دولة الإمارات، كما أعيد أكثر من 2800 طائر حبارى إلى المحمية، في حين أن أنواعاً أخرى من الطيور، مثل «بومة النسر الفرعونية» و«النسر مسطح الوجه»، مقيمة في المحمية أيضاً، وتجري مراقبة بعض الطيور بأجهزة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية.

وتعد محمية دبي الصحراوية رائدة في مجال البحوث البيئية على مستوى المنطقة، وتتعاون مع مؤسسات تعليمية وبحثية محلية وعالمية، حيث أكملت حتى الآن أكثر من 30 مشروعاً بحثياً حول التنوع البيولوجي، كما تعزز المحمية السياحة المستدامة، وتوفر تجارب صحراوية أصيلة مع تثقيف الزوار حول طبيعة دبي وتراثها الحي، وزاد عدد السياح الذين كانوا يزورون المحمية على 290 سائحاً سنوياً قبل الجائحة، ما يجعلها أكثر المناطق المحمية التي يقصدها الزوار في المنطقة.

وفي أستراليا، تدعم «طيران الإمارات» جهود حماية الحياة البرية والأدغال منذ أكثر من 12 عاماً من خلال منتجع «الإمارات ون آند أونلي وولغان فالي» القائم على الحماية، والواقع في منطقة الجبال الزرقاء الكبرى المدرجة في قائمة التراث العالمي.

ويُجسّد المنتجع التزامه نحو الحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال توسيع نطاق مبادراته البيئية والتراثية.

وبرزت «الإمارات للشحن الجوي» رائداً عالمياً في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية واستغلالها، إذ وقّعت «طيران الإمارات»، عام 2016، على إعلان قصر باكنغهام، وانضمت إلى فريق عمل «متحدون من أجل الحياة البرية» لمكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، كما أنها شريك في «اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض ROUTES»، التي تهدف إلى الحد من فرص النقل غير المشروع للأنواع المهددة بالانقراض.

• محمية دبي الصحراوية تؤوي أكثر من 560 نوعاً مختلفاً من الحيوانات.

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