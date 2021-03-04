«إسلامية دبي» تدخل «غينيس» بعمل خيري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تمكنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، من دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، عن طريق عمل خيري تم ترخيصه لمصلحة تطبيق «نفسي»، تحت رعاية الهلال الأحمر الإماراتي، حيث قام التطبيق بجمع التبرعات لشراء 49 ألف صندوق من المواد الغذائية، التي تحتوي على المواد الأساسية لإطعام 49 ألفاً من الأسر المحتاجة، وحملت الصناديق الغذائية بطاقات تهنئة على شكل فسيفساء (موزاييك)، لتمثيل علم الإمارات في مساحة بلغت 498.33 متراً مربعاً، كجزء من فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ49.

وأكد مدير عام الدائرة، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، أن الدائرة تشجع بشكل دائم الرسائل التي تنهض بدور الإنسان والإنسانية، وتعمل على تحفيز المجتمع، من جهات وأفراد، على مد يد العون، والإسهام في مواجهة العقبات والتحديات للمحتاجين في مختلف أماكن وجودهم، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تحديات على مستويات عدة، جرّاء تفشي جائحة «كورونا»، وهو ما لزم القيام بمبادرات إنسانية متنوعة تدعم مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن «الدائرة» نجحت في دخولها موسوعة «غينيس» بتحقيق التغيير الإيجابي في حياة الأكثر احتياجاً، والأكثر تضرراً من آثار جائحة فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن النتيجة عكست عمق التلاحم المجتمعي في الدولة، وتأثير القيم الإنسانية والخيرية في تحقيق الأهداف النبيلة.

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