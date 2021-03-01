فريق فنلندي يسعى إلى تحطيم رقم أكبر جولة مرح جليدية

المصدر: هلسنكي - أ.ف.ب

أمضى فريق فنلندي أياماً عدة في العمل على إزالة الثلج وقطع دائرة ضخمة من الجليد بالمنشار يبلغ قطرها أكثر من 300 متر، بهدف محاولة جعلها تدور فوق بحيرة متجمدة على طريقة دوامة الخيل في مدن الملاهي، سعياً إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر «جولة مرح جليدية».

ويقود جهود الفريق على بحيرة لابايارفي الشاسعة في غرب فنلندا المخترع، ياني كابيليهتو، الذي أكد في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت عام 2017 أنه وراء هذا المفهوم.

ويقوم المبدأ على تنظيف مسار الدائرة الجليدية الضخمة من الثلوج وقطعها، ثم ربطها بمحرك قارب يكفل جعلها تدور على نفسها.

وطبقت الفكرة نفسها منذ ذلك في أماكن أخرى، بدوائر جليدية أكبر، ما دفع موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية إلى استحداث فئة خاصة بها.

وقال المخترع الفنلندي لوكالة «فرانس برس» إنه «أمر جنوني للغاية»، علماً بأن فريقه عمل أولاً على إزالة الثلج الذي كانت سماكته تبلغ 40 سنتيمتراً في دائرة يتجاوز قطرها 900 متر.

ومع أن كابيليهتو سجّل الرقم القياسي أربع مرات، فحامله حالياً أميركي من ولاية مينيسوتا يبلغ قطر دائرته الجليدية 228 متراً.

ولكي يُعتمَد الرقم القياسي، ينبغي بالدائرة أن تنجز دورة كاملة واحدة على الأقل، وهو ما يأمل مصمموها في أن يحققوه، إلا أن الصعوبة الرئيسة تتمثل في تشكيل دائرة مثالية لكي لا يواجه الدوران أي عوائق.

وأوضح تور فريديريك كارلسون، وهو أحد أعضاء الفريق، أن «الدوامة لن تدور إذا لم تكن دائرية تماماً». وداخل دائرة لابايارفي الكبرى، قطع الفريق دائرة أصغر، يتم تشغيلها بواسطة محرك زورق كهربائي، في حين تتطلب الدومة الكبيرة محركاً يعمل بالبنزين.

• لكي يُعتمَد الإنجاز ينبغي أن تنجز بالدائرة دورة كاملة واحدة على الأقل.

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