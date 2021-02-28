أميركية تلكم طفلاً عمره عامان بسبب «التباعد الاجتماعي»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

اعتقلت الشرطة الأميركية امرأة متهمة بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر عامين، بعد خلاف مع والدته بشأن التباعد الاجتماعي، على متن قطار مترو أنفاق في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك.

وكانت المتهمة إليزابيث جالارزا (56 عاماً)، تستقل مترو الأنفاق في الساعة الثالثة صباحاً، عندما طلبت منها والدة الطفل الابتعاد عنهما قليلاً، أثناء الجلوس في القطار معاً. وأضافت: «ابتعدي لمسافة ستة مقاعد عن طفلي من فضلك».

وبدلاً من الاستجابة للطلب، داست جالارزا على قدم الأم، ولكمت الطفل الذي يبلغ من العمر عامين مرات عدة في وجهه، قبل أن تلوذ بالفرار، عندما وصل القطار إلى المحطة.

وأصيب الطفل بكدمات عدة في الوجه والأذن، ونقل إلى المستشفى.

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