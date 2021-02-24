بالصور.. عروض جوية مبهرة في سماء الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم فريق الفرسان التابع للقوات المسلحة عروضاً وتشكيلات فريدة، بمناسبة انطلاق معرضي «آيدكس» و«نافدكس»2021.

ورسم الطيارون في سماء أبوظبي مجموعة من الأشكال واللوحات الجمالية والفنية بالألوان.

وأبهرت العروض الجوية للفريق زوار المعرض، لما أظهره أعضاء الفريق من مهارات عالية في الحركة والمناورة، التي صاحبتها أعمدة الدخان التي حملت ألوان علم دولة الإمارات. ويشارك فريق «الفرسان»، منذ تأسيسه عام 2008، في مختلف المناسبات الوطنية والمحافل الإقليمية والدولية، بقيادة نخبة من طياري القوات الجوية والدفاع الجوي.

• العروض الجوية أبهرت زوار المعرض لما أظهره أعضاء الفريق من مهارات عالية في الحركة والمناورة.

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