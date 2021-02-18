مخرج "البرتقاله" يعود من الاعتزال بأغنية لفنان إماراتي

المصدر: متابعة - الإمارت اليوم

يستعد المخرج العراقي محمد الخطاب مخرج أغنية "البرتقالة"، التي حققت شهرة واسعة، واعتبرت أشهر اغنية عراقية طرحت في عام 2004 للفنان الراحل علاء سعد، للعودة مجددا الى الوسط الفني، بعد اعتزاله الاخراج.

ويعود المخرج المعتزل إلى الساحة الفنية من خلال تصوير اغنية جديدة للفنان الاماراتي راكان والتي تحمل اسم "زمان الطيبين". وقال الخطاب " كلمات الاغنية واقتناعي الكبير بالفنان راكان هي سبب عودتي للاخراج مجددا". وأضاف "انا متفائل جدا بهذه الاغنية والتي أشعر انها ستكون بداية جديدة لي لتقديم فكر إخراجي مختلف بعد العدول عن قرار الاعتزال" .

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