«نيويورك أبوظبي» تستضيف مهرجان التنوّع الموسيقي اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينطلق اليوم في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي مهرجان التنوّع الموسيقي «مانيفولد»، الذي يشتمل على سلسلة حفلات وعروض موسيقية معاصرة ومبتكرة ستقدم بالتعاون مع برنامج الموسيقى التابع للجامعة، ويستمر حتى الخامس من أبريل المقبل. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة مجموعة من الفنانين البارزين، إضافة إلى فنانين مبدعين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتعكس العروض الموسيقية، التي سيتم تصويرها خصيصاً للمهرجان وستبث عبر الإنترنت، إسهام جامعة نيويورك أبوظبي في تقديم أبرز الفنانين ضمن المشهد الموسيقي العالمي، وبناء مجتمع إبداعي محلي يحتضن ألمع الموسيقيين والملحنين والراقصين وفناني الوسائط الإعلامية التفاعلية.

وتعليقاً على قائمة الفنانين المشاركين، قال جوناثان شانون، مساعد عميد برنامج الآداب والعلوم الإنسانية ورئيس برنامج الموسيقى: «يزخر مهرجان التنوّع الموسيقي بسلسلة حفلات وعروض موسيقية معاصرة ومبتكرة، تتيح لنا فرصة تسليط الضوء على مجموعة من المواهب المتميزة عالمية المستوى. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة عازف البيانو الإيطالي إيمانويل أرتشيولي، الذي استطاع ترسيخ مكانته واحداً من أبرز الموسيقيين وأكثرهم إبداعاً في عالم الموسيقى الكلاسيكية المعاصر، ونحن متحمسون لمتابعة عروضه المتميزة. كما يوفر المهرجان فرصة مثالية لتعريف العالم بالمواهب الاستثنائية والمبدعة في جامعة نيويورك أبوظبي».

من جهته، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «تتمحور مهمة مركز الفنون حول اتباع نهج طموح ومبتكر يستهدف تقديم برامج موسيقية وفنية متميزة». ونؤكد من خلال تقديمنا لأبرز الفنانين المبدعين على المستويين الإقليمي والعالمي التزام جامعة نيويورك أبوظبي بتوفير منصة مثالية لتشجيع الحوارات الفنية المثمرة واحتضان الإبداع، وتعزيز مشاعر التقارب، وهي جوانب تحمل أهمية خاصة لنا جميعاً، لاسيما في هذه الفترة الاستثنائية».

وسيتضمّن الحفل الأول للمهرجان عروضاً لمشروع أميركان ميوزك - مينيمال آند بيوند، الذي يقدّمه عازف البيانو إيمانويل أرتشيولي، الذي تم تصويره خصيصاً لجامعة نيويورك أبوظبي في قاعة «ديغريسيون ميوزك» في مدينة مولفيتّا الإيطالية، وستبث فعالياته مباشرة على الإنترنت اليوم. كما سيقدم المشروع أعمالاً موسيقية ألفها مجموعة من الفنانين المعاصرين والمتميزين على المستوى الدولي. وسيقدم المهرجان يوم الخامس من أبريل عرض الأصوات الجديدة «نيو ساوندز فور 2021»، بمشاركة عضوين من هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي.

وسيتم بث فعاليات مهرجان التنوّع الموسيقي عبر الإنترنت، عبر موقعي «فيس بوك» و«يوتيوب» والموقع الإلكتروني لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

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