دراما رمضان 2021.. البطولات النسائية المطلقة تتصدر المشهد

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

رغم البطولات الدرامية المتكررة لكثير من النجمات في مواسم رمضان وغيرها في مصر والوطن العربي، فإن موسم رمضان هذا العام سيشهد سيطرة كبيرة من النجمات، وبعضهن يخضن التجربة الأولى في البطولة المطلقة، ورغم عدد المسلسلات القليل فإن هذا العام يشهد أكبر عدد من مسلسلات النجمات.

ومن النجمات اللاتي يخضن البطولة المطلقة لأول مرة في رمضان هذا العام الفنانة روجينا، وذلك بعد نجاحها العام الماضي في مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان وأحمد زاهر، إذ تخوض أولى بطولاتها الدرامية بعنوان «بنت السلطان»، ويشاركها في بطولة المسلسل باسم سمرة، وأحمد مجدي، وندى موسى، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

ورغم بطولتها أمام نجوم رجال في كثير من المسلسلات الدرامية فإن أمينة خليل ستظهر هذا العام فى دراما رمضان كبطلة مطلقة للمرة الأولى في مسلسل «خلى بالك من زيزي»، ويشاركها بطولته محمد ممدوح وبيومي فؤاد، وهو من إخراج كريم الشناوي وتأليف مريم نعوم. في الوقت نفسه تخوض حنان مطاوع السباق الدرامي ببطولة مطلقة رمضانية لأول مرة من خلال مسلسل «ورد» ويشاركها البطولة نضال الشافعي، ومحمد لطفي، ومي كساب، وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي.

الفنانة درة تخوض أيضاً أولى بطولاتها الدرامية المطلقة في رمضان من خلال مسلسل «انتقام سري»، ويشاركها البطولة شريف سلامة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن. وتواصل دينا الشربيني تصوير أحدث بطولاتها الرمضانية المتتالية، حيث تصور أحداث مسلسلها «قصر النيل» ويشاركها البطولة ريهام عبدالغفور وإنجي المقدم ومحمد ممدوح، وهو من تأليف محمد سليمان وإخراج خالد مرعي. وفي السياق تلعب ريهام حجاج ثاني بطولة رمضانية لها بعد مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذي قدمته في رمضان الماضي مع خالد النبوي ومحمود حميدة، وبدأت ريهام تصوير مسلسل بعنوان «وكل ما نفترق».

ويشارك في البطولة عمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وآيتن عامر، والمسلسل عن قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج كريم العدل.

أما روبي فتعود للدراما الرمضانية بعد غياب، حيث تصور حالياً مسلسل بعنوان «شقة 6» مع صلاح عبدالله، وأحمد حاتم، ومحمود البزاوي، وملك قورة، وهاني عادل، ومن إخراج محمود كامل.

وبعد غياب العام الماضي عن دراما رمضان تعود الفنانة دنيا سمير غانم هذا العام في بطولة مسلسل كوميدي يتكون من ثلاث حكايات، على غرار مسلسلها الأخير «بدل الحدوتة 3»، والذي حقق نجاحاً كبيراً، ومسلسل هذا العام لم يتحدد اسمه بعد، ويشاركها البطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، من إخراج وليد الحلفاوي.

أما النجمة منى زكي فتخوض السباق الدرامي بمسلسل «تقاطع طرق»، ويشاركها البطولة محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، والمسلسل بدأ تصويره العام الماضي لكن توقف بسبب ظروف كورونا واضطرار المخرج للتصوير في بلاد عدة، وعدم تمكنه من ذلك بسبب إغلاق المطارات.

وتشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز في رمضان بمسلسل «اللب ملوش كبير» مع أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وإيمان السيد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وتخوض الفنانة غادة عبدالرازق السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «لحم غزال»، وبدأت تصويره في لبنان ويشاركها البطولة وفاء عامر وعمرو عبد الجليل ومي سليم وشريف سلامة، والمسلسل من إخراج محمد أسامة. وبعد تعافيها من فيروس كورونا بدأت الفنانة يسرا تصوير مشاهدها بمسلسل «حرب أهلية»، الذي تخوض به السباق الدرامي في 2021، بعد نجاح مسلسلها العام الماضي «خيانة عهد»، وتعاقد على بطولة المسلسل النجم السوري باسل خياط، وعدد من النجوم مثل جميلة عوض، واللبنانية سنتيا خليفة، وخالد أنور، وجومانا مراد، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

«ضد الكسر»

بدأت أيضاً النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد «ضد الكسر» بعد تعاقد النجم محمد فراج على البطولة أمامها، وكذلك الفنانة لقاء الخميسي، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد أمين، وكانت يفترض أن تدخل نيللي مسلسلاً آخر من إخراج هاني خليفة وتأليف مدحت العدل، لكن حدثت مشكلات بالعمل أدت إلى إيقافه واستبداله من الجهة المنتجة «العدل غروب» بمسلسل «قابل للكسر»، حتى لا يفوت عليهم الموسم الرمضاني.

- رغم قلة المسلسلات سنشهد أكبر عدد من بطولات النجمات.

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