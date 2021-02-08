نجم توليوود ماهيش بابو يصور فيلماً في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحوّلت حاضنة الأعمال in5 للإعلام في مدينة دبي للإنتاج، إلى موقع رئيس لتصوير فيلم عالمي يشارك فيه ماهيش بابو، نجم أفلام السينما الهندية الناطقة بلغة التيلغو. وشوهد الممثل المعروف وهو يصور خلال يومين مشاهد من الفيلم في مواقع عدة ضمن مرافق واستديوهات in5.

واستفاد الممثل والمنتج الهندي والشخصية الإعلامية والخيرية البارزة، من #أجمل_شتاء_في_العالم، الذي تتمتع به دولة الإمارات في هذه الفترة من السنة، والوجهات الرائعة التي استُخدمت لتصوير أفلام هوليوود وبوليوود الضخمة في الأعوام الماضية، وذلك لتصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد. وتعليقاً على مكانة إمارة دبي وجهة رائدة لقطاع السينما، قال ماهيش بابو: «عندما بدأنا في إيجاد التصور البصري للفيلم، وضعنا في الحسبان ضرورة توافر مواصفات معينة في أماكن التصوير، ولابد من القول إننا كنا محظوظين جداً للتعاون مع حاضنة الأعمال in5 للإعلام لتصوير أحدث أفلامي، وأود الإعراب عن عميق تقديري لفريق in5 بأكمله لسماحهم لنا بالتصوير في هذا المكان المميز».

بدوره، قال مدير عام مدينة دبي للإنتاج والمسؤول عن حاضنة الأعمال in5، ماجد السويدي: «لطالما كانت دبي وجهة جذابة لإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصاً أنها تضم معالم معمارية بارزة وبعضاً من أعلى ناطحات السحاب في العالم، إضافة إلى الأسواق التقليدية والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحرة والكثبان الرملية المدهشة، التي توفر تنوّعاً مهماً يلهم جميع صنّاع الأفلام والمحتوى في المنطقة والعالم».

وأضاف: «وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الاستباقية والإرشادات الحكومية، سررنا باستضافة ماهيش بابو وجميع أفراد طاقم تصويره في حاضنة الأعمال in5 للإعلام ضمن مدينة دبي للإنتاج، التي توفر مرافق ومعدات حديثة لإنتاج جميع أنواع الأفلام، وتشكل وجهة ممتازة في قلب منظومة صناعة الأفلام والإعلام في الإمارة».

• بابو: «محظوظون جداً للتعاون مع حاضنة الأعمال in5 للإعلام لتصوير أحدث أفلامي».

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