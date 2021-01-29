أبطال في خط الدفاع الأول بضيافة «المنبت»

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

حضر عدد من الأبطال العاملين في خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كوفيد-19» للاستمتاع بجولات حصرية على مدار الأسبوع، لمشاهدة التحفة الفنية المتحركة «المنبت».

وبالتعاون مع مكتب فخر الوطن، تلقى نحو 800 شخص من الأفراد العاملين في خط الدفاع الأول وعائلاتهم دعوات خاصة لزيارة التحفة الفنية المتحركة في جزيرة الجبيل.

وتأتي هذه المبادرة تقديراً لجهود أبطال خط الدفاع الأول، ومن ضمنهم المتخصصون في الرعاية الصحية، وموظفو الطوارئ، ومقدمو الخدمات الأساسية، الذين يخاطرون بحياتهم للحفاظ على أفراد المجتمع وسلامتهم خلال فترة الجائحة.

واستقبلت الفعالية الضيوف، حيث استمعوا بتجربة متكاملة، تضمنت جولة خاصة في منطقة المجلس التي تضم معرضاً للرسومات والتصاميم التي شكلت الأساس الإبداعي للتحفة الفنية «المنبت». كما خصصت اللجنة المنظمة مقاعد مميزة لأبطال خط الدفاع الأول، لمشاهدة هذه التحفة الفنية التي تجمع بين المؤثرات البصرية والموسيقى بين أشجار القرم. وأسهم الأبطال برفقة أطفالهم الصغار أيضاً برسوماتهم على الجدار الفني الملون، الذي يتضمن إبداعات الأطفال الزائرين.

وكانت أعداد كبيرة من المشاهدين قد تابعت العرض الذي أقيم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات، الذي استلهمت منه التحفة الفنية المتحركة «المنبت»، والتي تحييها الأضواء والموسيقى على ضفاف جزيرة الجبيل حتى 30 يناير 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news