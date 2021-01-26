«بكل فخر من دبي».. مبادرة تسلط الضوء على إبداعات الطهي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، «ون سنترال»، فعالية تمنح بموجبها الفرصة لعدد من أصحاب المشروعات التابعة لمبادرة «بكل فخر من دبي»، التي أطلقها «براند دبي» لتسليط الضوء على قصص نجاح الشركات التي ولدت وبدأت في دبي، بتقديم الطعام في الهواء الطلق ضمن ستة مطاعم ومقاهٍ، وذلك بهدف إيصال رسائل إعلامية إبداعية تتعلق بسمات دبي وطبيعتها كوجهة اقتصادية عالمية ومدينة تضع خطط تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لهم ضمن أولويات أجندتها التنموية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وضمان استدامة النمو، حيث تستمر الفعالية من 17 يناير إلى 25 فبراير المقبل في «ون سنترال» - مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت مديرة «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نهال بدري: «تمثل هذه الفعالية واحدة من فعاليات براند دبي المعنية بتسليط الضوء على قصص رواد الاعمال المحليين المشاركين في مبادرة (بكل فخر من دبي)، والذين تمكنوا من تحقيق نجاحات إبداعية في مجالات مختلفة». وأضافت بدري «هذا الحدث هو جزء من التزامنا بنقل تجارب إيجابية عدة تعبر بوضوح عن تقدم الإمارة في دعم قطاعات الأعمال المختلفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، التي تشكل رافداً مهماً من روافد دبي الاقتصادية».

وأكدت مديرة «براند دبي»، ضرورة الالتزام بإجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي المفروضة من الجهات الحكومية في الدولة، مؤكدة أن «براند دبي» تضع دائماً صحة وسلامة أفراد المجتمع والزوار في مقدمة أولوياتها، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون الكامل، واتباع التدابير الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

وتسلط هذه المبادرة الضوء على المأكولات المتنوعة لمجموعة من المطاعم التي تأسست في دبي، وتقدم خدماتها عبر عربات طعام متنقلة وغير تقليدية ستوجد في مكان الحدث طوال فترة الفعالية، وتقدم لكل الباحثين عن تجربة الأطعمة والمشاريب المميزة في أجواء إبداعية مستوحاة من المساحات الخضراء والمفتوحة على معالم الإمارة، وتتميز كل عربة من هذه العربات بطابعها الخاص لتوفر للزائرين تجربة فريدة، وتشمل قائمة المطاعم والمشاريع المشاركة: مشروع «25’55» و«تريه مارياز» و«كوپ پاستا» و«سيمي سويت» و«ذا مطر فارم»، و«سمپل»، و«كرك انك» و«لوست برد».

وتم إطلاق «بكل فخر من دبي» في عام 2018، وهي مبادرة تهدف إلى منح الشركات المحلية من دبي الفرصة لزيادة ظهورها وإقامة شراكات وتعاون على المستويين المحلي والدولي. ويتم اختيار الشركات المحلية لتكون جزءاً من شبكتها بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل إبداعها واستراتيجية أعمالها ومساهمتها في المجتمع.

نهال بدري:

«المبادرة تأتي في إطار خطط (براند دبي) الرامية إلى توفير سبل الدعم اللازمة لرواد الأعمال الشباب».

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