بريطانيا تدرس منح مبلغ نقدي لمصابي «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير البيئة البريطاني إن الحكومة لم تتخذ قراراً بشأن خطط لتقديم مبلغ نقدي لكل من تثبت إصابته بـ«كوفيد-19»، وذلك بعدما نشرت صحف أنباء عن احتمال تقديم 500 جنيه إسترليني (683.75 دولاراً) لتشجيع الناس على عمل الاختبار.

وكانت صحف قد قالت إن الحكومة تدرس تنفيذ الخطة في إنجلترا، بعدما أشارت دراسات مسحية إلى أن بعض من تظهر عليهم الأعراض يمتنعون عن إجراء الاختبار المطلوب، لأن محدودي الدخل لا يريدون الخضوع لعزل ذاتي أو الخروج من العمل إن تأكدت إصابتهم. وفي الوقت الحالي، يتلقى البعض 500 جنيه استرليني إذا طُلب منهم الخضوع لعزل ذاتي. غير أن وثيقة رسمية، اطلعت عليها صحيفة «الغارديان»، وغيرها، تشير إلى أن الوزراء يبحثون تطبيق هذا القرار على كل من تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.

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