سمير صبري: سعاد حسني ماتت مقتولة في شقتها.. لم تنتحر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكد الممثل المصري سمير صبري أن الفنانة سعاد حسني "ماتت مقتولة في شقتها ولم تنتحر". وقال في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، أنه ومن خلال اطلاعه على تقرير الطب الشرعي، تأكد من الأمر، وذلك لخلو جسدها من أي كسور، وهذا أكبر دليل على أن الراحلة لم تُلقَ من الطابق العلوي لشقتها كما تم تداوله. وأضاف أنّ "السندريلا" تم قتلها ولم تنتحر، ولكن القتل كان مصادفة وليس عمداً، وتم قتلها داخل منزلها ووضعها القاتل في أسفل على أنها انتحرت. وأوضح صبري أن من خلال تحليله ملابسات الحادث، يعتقد أنها قتلت بالصدفة بعد تدخلها في خلاف بين صاحبة الشقة نادية التي كانت تعيش فيها حسني وأشخاص جاءوا لسرقة النقود، وقال: "أنا كشفت ذلك بعدما قالت لي نادية قبل ذلك إن سعاد ماتت أمام أعينها وبعدها أنكرت وغيرت أقاويلها".

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