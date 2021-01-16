«معالم».. مبدعون شباب يوثقّون محطات من مسيرة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقدم مهرجان دبي للتسوق معرض «معالم دبي»، الذي يُقام على ضفاف الخور، ويضم لوحاتٍ وصوراً رائعة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى صور مميزة لبرج خليفة، ومترو دبي، و«مسبار الأمل»، والعديد من المعالم البارزة في الإمارة.

يُقام المعرض في سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف، مقدماً من الفوعة، ويضم أعمالاً فنية أبدعها شباب موهوبون من مختلف أنحاء الدولة، شاركوا في مسابقة أسواق مهرجان دبي للتسوق الفنية، التي تقام بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأطلق الفنانون الطموحون العنان لخيالهم وموهبتهم، حيث ابتكروا عشرات اللوحات والصور الفوتوغرافية الرائعة، التي سلّطت الضوء على الإنجازات الكبرى لدبي على مر العقود.

يشارك في المعرض 60 من طلبة المدارس الثانوية من مدارس هيئة المعرفة والتنمية البشرية، واختار الحكام أفضل 30 طالباً ليتم عرض إبداعاتهم حتى الـ30 من يناير الجاري. ويتم عرض الأعمال الفنية داخل إطارات مضيئة في سوق مهرجان دبي للتسوق، حيث حصل كل الفنانين المشاركين على هدايا تشجيعية، إضافة إلى فرصة عرض أعمالهم بشكل رائع داخل السوق.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تسعدنا رؤية جميع الأعمال الفنية المميزة التي أبدعها هؤلاء الفنانون الموهوبون معروضة في سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف. ويعد هذا الموقع التاريخي بجانب الخور مكاناً مثالياً لعرض اللوحات والصور الفوتوغرافية التي تسلط الضوء على عدد من اللحظات المميزة، والإنجازات العظيمة في مسيرة الإمارات ودبي. وتشير المسابقة الفنية، التي أقيمت بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى المكانة التي وصل إليها المهرجان باعتباره ليس مجرد فعالية تركز على البيع بالتجزئة فحسب، بل إنه احتفال سنوي، يستمتع به ويشارك فيه جميع أفراد المجتمع. لقد لعب الـ30 شاباً الذين تم اختيارهم كفائزين، وجميع الفنانين الذين شاركوا في المسابقة، دوراً مهماً في جعل الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق حدثاً رائعاً لا يُنسى».

وقالت رئيس المشاركة المجتمعية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، موزة السويدي: «فخورون بجميع طلبتنا المبدعين في مدارس دبي ممن شاركوا في المسابقة الفنية لمهرجان دبي للتسوق، كما نشكر مدارسهم ومعلميهم على جهودهم المستمرة في إثراء التجارب الإبداعية لطلبتنا، وحشد طاقاتهم لإبراز مواهبهم، والاحتفال بالتراث الإماراتي بإبداعات فنية متنوعة خلال المسابقة، ونثمّن تعاوننا مع أصدقائنا في مهرجان دبي للتسوق، ومنح الفرصة لطلبتنا لإبراز أعمالهم الفنية في أسواق مهرجان دبي للتسوق في السيف».

ويعد سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف وجهةً تنبض بالحياة خلال أمسيات الشتاء، ويجمع السوق بين العروض الثقافية الإماراتية والعروض الترفيهية المتجولة، والعروض المباشرة، والتجارب الأسبوعية المتميزة، التي تُقام جميعها بين المباني والأسواق التقليدية.

لوحات وصور فوتوغرافية سلّطت الضوء على الإنجازات الكبرى لدبي على مر العقود.

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