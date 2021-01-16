سحرة العالم يحيون ذكرى 100 عام على فقرة شطر الجسد

المصدر: لندن - رويترز

قبل 100عام، وضع الساحر بي.تي. سلبيت امرأة في صندوق على مسرح فينزبري بارك في لندن، وشطر الصندوق بالمنشار إلى نصفين، في فقرة سحرية أصبحت من الكلاسيكيات.

وسيجتمع سحرة من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، مطلع الأسبوع المقبل، للاحتفال بمئوية هذه الفقرة المميزة.

وقال الساحر والمؤرخ مايك كافيني، الذي يعكف على وضع كتاب عن الخداع البصري «نُفذت هذه الفقرة، وصارت أكثر الخدع البصرية تأثيراً وشهرة على الإطلاق في رأيي».

وأضاف «لم يكن الساحر ينفذ هذه الخدعة على جماد، بل نفذها على إنسان، ما ارتقى بها إلى مستوى جديد تماماً».

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