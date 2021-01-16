النصف_الحلو.. نهى نبيل تقدّم مشروعها الأكبر بالألوان

أطلقت «NOHA NABIL BEAUTY» أربعة منتجات، تظهر جمال العيون، وهي:

لوحة «صحارى» لماكياج العيون التي تستخدم لكل الوجه، وهي أساس لماكياج أنيق بألوان ترابية، ألوان بنية غنية، ألوان معدنية، وألوان برّاقة وقوية. صُنعت هذه اللوحة لكل امرأة ولخبراء التجميل كذلك، فهي تتكلم عن نفسها من ناحية التنوّع.

أقلام الكحل الـ«ON FLEEK» والـ«WINGED»، والتي تتضمن شكلاً متميزاً يساعدك على رسم العيون بطريقة بسيطة وسهلة وأنيقة. مجموعة الـ«EYE CONTOUR» وهي مجموعة أقلام تلبي كل حاجات الماكياج، فقد تُستخدم كماكياج عيون، أو قلم كحل، أو لون أساس، أو حتى أحمر شفاف، وهذا كله متاح بستة ألوان مختلفة. وتأثرت نهى نبيل بالعالم والحضارة التي تعيش فيها، وكان مجتمعها هو مصدر إلهامها لخلق منتجات جمال من امرأة عربية الى العالم العربي. وتقدم هذه المجموعة منتجات بألوان غنية، ومفعولاً يدوم لوقت طويل ومناسباً لجميع الظروف المناخية. ومع أن جمهورها كبير على صفحتها على «انستغرام»، إلا أنها اختارت أن تتواصل مع شريحة أكبر من خلال رسالتها، «لوني حياتك بخياراتك».

وبالإضافة الى المنتجات الرائعة، تقدم «NOHA NABIL BEAUTY» قصة، ووجهة نظر إنسانية، وموقفاً. حيث لا يُعرّف الجمال بالطريقة نفسها من قبل الجميع، بل يختلف من شخص الى آخر. وبالنسبة لنهى، كما غيرها، تُعرّف الجمال على أنه الثقة بالنفس، القوة، وحرية التعبير عن النفس. فعندما نثق بأنفسنا، نثق بخطواتنا، ونستطيع أن نجازف. وعلينا أن نؤمن بأنفسنا ونختار الحياة الأنسب لنا. ونهى اختارت أن تلوّن حياتها بخيارتها، وتدعو الجميع إلى أن ينضم اليها. يُذكر أن كل منتجات نهى نبيل المتاحة هي خالية من أي تجارب حيوانية بنسبة 100%، ويمكنكم الحصول عليها من خلال الموقع www.nohanabil.com.

«EYE CONTOUR» مجموعة أقلام تلبي كل حاجات الماكياج بـ 6 ألوان مختلفة.

تأثرت نهى نبيل بالعالم والحضارة التي تعيش فيها، وكان مجتمعها هو مصدر إلهامها.

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