النصف_الحلو.. «أسبوع أبوظبي للجمال».. 11 يوماً من التجارب الفريدة

كشفت عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق أسبوع أبوظبي للجمال، الفعالية المتخصصة بعالم الجمال، التي ستُقام على مدار 11 يوماً خلال الفترة الممتدة من 4 ولغاية 14 فبراير المقبل.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على مكانة أبوظبي في قطاع العناية بالجمال العالمي، إلى جانب تحقيق حضور على مستوى الشرق الأوسط في عالم الجمال.

وتسعى أسبوع أبوظبي للجمال إلى تحفيز المتسوقين على العناية بجمالهم من خلال تزويدهم بمجموعة متنوعة من التجارب المميزة، والتعاون مع علامات ومتاجر العناية بالجمال الرائدة عالمياً، وإقامة سلسلة من النشاطات الحصرية في العاصمة الإماراتية داخل مراكز التسوق في أبوظبي والعين. وتشارك في أنشطة وفعاليات البرنامج مجموعة من العلامات المرموقة المتخصصة بالعناية بالجمال مثل إيف سان لوران بيوتي، وفالنتينو، وشارلوت تيلبوري، ولارا ميرسييه، وسيرج لوتنس، وباث آند بودي ووركس، وغيرها. وتشمل الفعالية إطلاق منتجات جديدة، إضافة إلى عروض حصرية وتجارب تفاعلية وسلسلة جلساتٍ تعليمية بقيادة خبراء في القطاع ومشاهير من حول العالم.

وتلتزم جميع الجهات المشاركة في الفعالية بتطبيق معايير السلامة والنظافة في الفنادق والمراكز التجارية والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة في أبوظبي.

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