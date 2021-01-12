«المهرجانات والبرامج الثقافية» تعزز تعاونها مع «كتّاب الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت «لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي» اتفاقية تعاون مع «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات»، تهدف إلى تفعيل الشراكات الثقافية والأدبية، وتوثيق أواصر التعاون المشتركة بينهما، وخدمة القاعدة العريضة للكتاب والأدباء والمثقفين في دولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عيسى سيف المزروعي، وأمين السر العام في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، صالحة عبيد غابش، في مقر اللجنة بأبوظبي، بحضور رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مدير أكاديمية الشعر، سلطان العميمي، ومدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، عبدالله بطي القبيسي.

مبادرات وبرامج

وقال عيسى المزروعي إن توقيع مذكرة التعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بفتح أبواب التعاون المشترك مع مختلف جهات القطاع العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة، لتقديم أفضل البرامج والمبادرات وتبادل الخبرات، وبما يتماشى مع رؤية اللجنة وبرامجها الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وصون الموروث الثقافي والشعبي لدولة الإمارات، والمحافظة عليه، وحمايته، ونقله إلى الأجيال المتعاقبة. وأشار المزروعي إلى أن أهم الأهداف المشتركة التي تجمع الطرفين هو السعي إلى الارتقاء بالمحتوى الثقافي والتراثي، وتقديم الصورة المشرقة لدولة الإمارات، وذلك من خلال رفد المكتبة الإماراتية بالمزيد من الإصدارات الثقافية والأدبية والشعرية، وإقامة الفعاليات والبرامج المشتركة.

حضور الشعر

وأكد سلطان العميمي، أن توقيع اتفاقية التعاون يأتي ضمن سلسلة من أوجه التعاون بين الاتحاد والمؤسسات الثقافية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية مختصة في المقام الأول بالشعر، وستعمل على تعزيز حضور الشعر الإماراتي في المشهد الثقافي بشكل أقوى وأفضل، خصوصاً أن اللجنة ينتج عنها أكبر مسابقات الشعر في العالم، وهما «شاعر المليون» و«أمير الشعراء»، وأن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات هو المظلة التي يندرج تحتها كتاب وأدباء الإمارات من شعراء وروائيين وكتاب قصص، وغيرهم من الكتاب الإماراتيين، ويشكل حلقة وصل مشتركة مع مختلف المؤسسات الثقافية في الدولة وخارجها.

وأضاف العميمي أن هذه الاتفاقية ستكون حصيلتها سنوية، عبر مجموعة من الإصدارات الثقافية والأدبية ودواوين الشعر التي ستصدر بشكل مشترك بين أكاديمية الشعر في أبوظبي واتحاد الكتاب، وأيضاً الاستشارات المتبادلة بين الطرفين، ودعم عدد من الفعاليات المشتركة بينهما على صعيد الأنشطة الثقافية والشعر.

خطوة مهمة

قالت صالحة عبيد غابش، إن هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة عمل الاتحاد، حيث يسعى الطرفان إلى خدمة المبدع والكاتب الإماراتي، خصوصاً في مجال الشعر، وستوفر هذه الاتفاقية ‏مساحة كبيرة للثقافة الإبداعية. وأوضحت أن أحد أهم بنود الاتفاقية تنظيم فعاليات مشتركة بين الطرفين، وقيام أكاديمية الشعر برعاية ودعم عدد من الإصدارات سنوياً، متمنية أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها وصولاً إلى تحقيق مشهد أكثر تألقاً وجمالاً للساحة الثقافية في دولة الإمارات العربية.

استشارات

تنص الاتفاقية على تبادل الاستشارات الفنية في مجال تقييم الكتب ونشرها، والتعاون بين الجانبين على تنظيم أنشطة ثقافية وفنية، وطباعة عدد من الدواوين الشعرية لأعضاء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بشكل سنوي، ويتم ذلك بموجب اتفاقية طباعة بين أكاديمية الشعر واتحاد كتاب وأدباء الإمارات والمؤلف و/‏أو الشاعر، والتعاون على تنظيم ورش تدريبية في مختلف جوانب العمل الثقافي والفني، وذلك بالاستفادة من إمكانات الطرفين المتعددة، والتعاون في مجال تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والفنية والأمسيات الشعرية، وفق الإمكانات المتاحة.

سلطان العميمي: «حصيلة الاتفاقية ستكون إصدارات ثقافية وأدبية واستشارات متبادلة».

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