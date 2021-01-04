الشاب خالد: «مستمتع في دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك المطرب العالمي فنان الراي الجزائري، الشاب خالد، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، متابعيه بصور له في بداية العام الجديد وهو يستمتع بوقته في مدينة دبي. وكان الشاب خالد قد عبّر في أكثر من لقاء عن إعجابه الكبير بمدينة دبي، قائلاً إن لديه الكثير من الذكريات الجميلة والأصدقاء، وله حنين دائم لها، ويحرص على زيارتها كل فترة. وقال في لقاء على شاشة تلفزيون دبي في سبتمبر الماضي: «زرت دبي أول مرة عندما كان مطارها صغيراً، ورأيت بعيني كيف بنيت المدينة وتوسعت لتصبح اليوم من أهم مدن العالم»، مشيراً إلى أن «دبي مدينة عربية مفتوحة على الدنيا، أجد فيها كل شيء، وأفضلها على مدينة نيويورك».

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