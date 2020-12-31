أبوظبي تكشف عن عروض استقبال العام الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة الفعاليات، التي ستشهدها أبوظبي ليلة رأس السنة، احتفالاً باستقبال العام الجديد 2021، والتي تشمل عروضاً للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة.

والتزاماً بالجهود التي تقودها الإمارة في تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، سيتمكن المواطنون والمقيمون والزوّار من الاحتفال باستقبال 2021، والاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية، الذي سيقام في منطقة الكورنيش، من خلال بث مباشر عبر قناتي أبوظبي والإمارات، ومنصّة برق الإمارات على تطبيق «إنستغرام». كما سيتسنى لهم متابعة عرض الألعاب النارية الحية في جزيرة ياس مباشرة من مرسى ياس.

وتستضيف أبوظبي، إلى جانب الاحتفالات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالشراكة مع شركة «ميرال» عدداً من الفعاليات والاحتفالات الأخرى في أنحاء الإمارة، من ضمنها احتفالات جزيرة المارية احتفاءً برأس السنة التي تنظمها شركة «مبادلة» سنوياً.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة، علي حسن الشيبة: «لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً بالنسبة للعديد من المؤسسات والجهات التي واجهت مجموعة من التحديات، والأهم من ذلك أنها أعطتنا فرصة للابتكار، وتقديم نماذج وحلول إبداعية لمواجهتها».

• التزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

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