ملياردير يستحوذ على مزرعة مايكل جاكسون

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

استحوذ الملياردير الأميركي رون بوركل على مزرعة نيفرلاند الشهيرة التي كان يملكها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، بسعر يقرب من 22 مليون دولار، أي أقل بكثير من سعر المبيع المحدد أساساً.

وقال الناطق باسم رجل الأعمال المقيم في ولاية مونتانا لـ«وكالة فرانس برس»، إن رون بوركل الذي يستثمر في قطاعات مختلفة تشمل المتاجر الكبرى وصناعة الموسيقى، استحوذ على المزرعة، نظراً إلى «الفرصة المصرفية العقارية» التي يقدمها.

وعمل بوركل مستشاراً مالياً لمايكل جاكسون؛ إذ ساعده خصوصاً على تسديد ديون طائلة تراكمت عليه بسبب نمط حياته الباذخ في السنوات التي سبقت وفاته.

والصفقة التي قدّرت صحيفة «وول ستريت جورنال» قيمتها بـ22 مليون دولار، أكد حصولها مصدر مطلع على الملف، واصفاً الرقم بأنه «دقيق بدرجة كبيرة».

غير أن هذا الرقم أدنى بكثير من القيمة التقديرية الأساسية المعلنة للمزرعة في 2015، والتي بلغت 100 مليون دولار.

وفي العام الماضي، تراجع السعر التقديري إلى 31 مليون دولار، من دون أن تجد المزرعة من يشتريها.

وتشير معلومات إلى أن جاكسون استحوذ على المزرعة بـ19.5 مليون دولار في ثمانينات القرن الماضي.

وكان جاكسون قد باع المزرعة قبيل وفاته في 2009 في ظل المديونية الكبيرة التي كان غارقاً بها، إلى «توماس باراك جونيورز كولوني كابيتل إنفستمنت» مقابل 22.5 مليون دولار.

وتمتد المزرعة على مساحة 1100 هكتار، وتقع على بعد 65 كيلومتراً من مدينة سانتا باربارا، وتضم ثلاثة منازل للضيافة وبحيرة وملاعب للتنس وحظائر وملاجئ للحيوانات.

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