طهاة موسكو يفرضون وصفاتهم على «الدليل الأحمر»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

من المتوقع أن يطلق دليل المطاعم الفرنسي المرموق «ميشلان» سنة 2021 تصنيفه الأول لمجموعة اختارها من مطاعم موسكو، التي شهدت نهضة في السنوات الأخيرة.

وأوضح «الدليل الأحمر» الشهير في بيان أنه «سيعلن عن أول اختيار له من مطاعم موسكو في سنة 2021». ولاحظ بيان «ميشلان» أن «المطبخ الروسي شهد ظهور اتجاهات جديدة على مدى الأعوام الـ30 الماضية، جسدها طهاة موهوبون ملتزمون بتحسين جودة المنتجات المحلية»، معدداً منها سلطعون فلاديفوستوك وخبز بورودينسكي وسمك الهلبوت الأسود من مورمانسك والقشدة الحامضة (سميلتانا)، إضافة إلى الحساءين التقليديين بورتش وراسولنيك. وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن «فن الطهو في موسكو أصبح في السنوات الأخيرة نقطة جذب للسياح». وأضاف: «في إمكان الجميع اليوم أن يجد في موسكو تنوّعاً مطبخياً واسعاً وتعدداً في اتجاهات الطهو، وتحتل مطاعمنا المرتبة الأولى في أهم التصنيفات العالمية في هذا المجال».

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