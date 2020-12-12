تايلور سويفت في عيد ميلادها الـ 31 تطلق أسطوانة مفاجئة

المصدر: نيويورك ■أ.ف.ب

أعلنت المغنية الأميركية تايلور سويفت، أول من أمس، إطلاق أسطوانتها الثانية المفاجئة هذه السنة، التي وُصفت بأنها «أخت» أسطوانتها «فولكلور» التي صدرت في يوليو الماضي من دون ترويج.

وتحمل الأسطوانة الجديدة عنوان «إيفرمور»، وتعد التاسعة لسويفت التي تحتفل غداً بعيد ميلادها الـ31.

وعبر حسابها على «تويتر»، كتبت سويفت: «منذ أن كنت في الـ13، كنت أتطلع إلى أن أبلغ الـ31، لأنه الرقم الذي ينطوي على دلالة بالنسبة إليّ، ولكنه مقلوب، لهذا السبب شئت أن أقدّم لكم هذه المفاجأة».

وأضافت سويفت التي ألّفت معظم أغنياتها بالتعاون في معظم الأحيان مع شريك أو أكثر «لم نستطع التوقف عن الكتابة» بعد إصدار «فولكلور».

وواصلت تايلور سويفت في «إيفرمور» تعاونها مع فريق «فولكلور» وآرون ديسنر، المؤسس المشارك لفرقة الروك المستقلة «ذا ناشيونال»، وجاستن فيرنون من فرقة «بون أيفر».

وشارك في العمل أيضاً جاك أنتونوف، الذي شارك في تأليف آخر ثلاث أسطوانات لسويفت الحائزة 10 جوائز «غرامي».

وذكرت سويفت بين المشاركين ويليام بويري، وهو اسم مستعار لرفيقها الممثل الكوميدي البريطاني جو ألوين الذي ورد اسمه كمشارك في اثنتين من أغنيات «فولكلور».

وكانت «فولكلور» قد حصدت إعجاب الجمهور، وبقيت ثمانية أسابيع في صدارة المبيعات القياسية في الولايات المتحدة، وأصبحت أول أسطوانة بيع منها أكثر من مليون نسخة في 2020.

وتتضمن أسطوانة «إيفرمور» 15 أغنية في النسخة العادية منها، في حين أن النسخة «الفاخرة» تشمل أغنيتين إضافيتين. وإلى جانب دويتو مع كل من فرقتي «ذا ناشيونال» و«بون آيفر»، أشركت سويفت كذلك في إحدى أغنيات الأسطوانة الجديدة فرقة «هايم» النسائية.

- «العادية» تتضمن 15 أغنية.. والفاخرة تضم اثنتين إضافيتين.

- «فولكلور» حصدت إعجاب الجمهور، وتصدرت المبيعات.

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