أين تذهب.. موسم فنون الطهي.. «عشق القهوة في أبوظبي»

دعا موسم فنون الطهي في أبوظبي عشاق القهوة إلى الاستمتاع بمبادرة «عشق القهوة في أبوظبي»، وبباقة واسعة من ورش العمل التفاعلية والتعليمية والفعاليات المؤقتة والحوارات الهادفة، والابداعات التي تسلّط الضوء على مشهد القهوة المتنوّع في أبوظبي.

وتم تصميم المبادرة الفريدة للتعريف بمعالم مفهوم الموجة الثالثة لمشهد القهوة، ومنح الزوار فرصة الاستمتاع بتجارب القهوة المتخصصة والتقليدية، التي تقدمها باقة من أفضل المحامص والمقاهي والوجهات المحلية في أبوظبي بمساعدة موقع TheHUNTR.com.

وتستمر مبادرة «عشق القهوة في أبوظبي» إلى 15 ديسمبر، بمشاركة قائمة من المقاهي المختارة بعناية والمحامص المتخصصة، بما في ذلك: (كافيه النحلة، وكارتيل كوفي روسترز، وسلاش ونوت كافيه، وإيكو وتورف كافيه ومطعم فود شيد، وكلتشر كافيه، وكافيه رينارد، وبينتاغون وباز باي إم إل تي، وفويد، ولا بوتيت كافيه) وغيرها. ويقدم كل من المقاهي المشاركة قائمته الخاصة من التجارب والأنشطة الصغيرة الفعلية والافتراضية، بما في ذلك ابتكارات خاصة من القهوة حصرياً للمبادرة التي تستمر على مدى أسبوعين.

ويستضيف مقهى كارتيل كوفي روسترز الإماراتي فعالية افتراضية بمشاركة أحد أشهر منتجي القهوة في العالم، إضافة إلى سلسلة ورش عمل خاصة للتحميص من علامة «ذا كوفيست».

كما يرحب مقهى ومحمصة إيكو الإماراتي بالزوار لحضور عروض خاصة لخمسة من أكثر الأفلام الوثائقية التعليمية إلهاماً عن القهوة.

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