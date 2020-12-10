دور في فيلم جديد ينقل جورج كلوني إلى المستشفى

المصدر: حياة الحرزي- دبي

نقل النجم جورج كلوني (59 عامًا) بصفة عاجلة إلى المستشفى جراء آلام شديدة في المعدة يعتقد أنها ناتجة عن ارتباك في نظامه الغذائي، وذلك قبل أربعة أيام من بدء تصوير فيلمه الجديد. وعلّق النجم الهوليودي الذي خسر 12 كيلوغرامًا لتأدية دور ناجٍ من كارثة عالمية "أعتقد أنني كنت أحاول جاهدًا فقدان الوزن بسرعة وربما لم أكن أعتني بصحتي."

وشخّصت إصابته بالتهاب في البنكرياس والمهدد للحياة في بعض الأحيان، لذا اضطر الممثل إلى قضاء عدّة أيام في المستشفى، بحسب ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وشرح كلوني أنّه بالإضافة إلى فقدان الوزن بسبب هذا الدور، كان عليه التوقف عن الحلاقة أيضًا، وهو ما لم يكن محبّبًا لدى زوجته أمل (42 عامًا)، معلّقًا "نَمَت لحية كبيرة وقبيحة وأحبها ابني لأنه كان يخفي فيها أشياء لم أكن أدرك وجودها فيها إلا حين وصولي إلى العمل، وكنت أتفاجأ بوجود مصاصة عالقة في لحيتي مثلًا".

ويؤدي كلوني دور عالم فلك مصاب بالسرطان يحارب العناصر الموجودة في محطته النائية التي اجتاحتها الثلوج للاتصال بطاقم سفينة عائدة من الفضاء إلى جانب الممثلين البريطانيين "فيليسيتي جونز" و"ديفيد أويلوو" في فيلم "The Midnight Sky" الذي يقوم بإخراجه أيضًا.

وعلّق النجم الذي أخرج ستة أفلام أخرى، بأن هذا العمل كان أكبر مشروع له حتى الآن، وتوجّب عليه أن يكون في صحّة ممتازة لتنفيذه، وأضاف: "لقد احتجت إلى بضعة أسابيع لكي أتعافى، وكوني المخرج في الوقت عينه، لم يكن الأمر سهلًا لأنه يتطلّب طاقة كبيرة."

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