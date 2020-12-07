صابرين تعلن إصابتها ب"كورونا".. قلق وخوف في مهرجان القاهرة السينمائي

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

حالة من الخوف والإرتباك، أصابت فنانين وإعلاميين مشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي، بعد أن كشفت الفنانة صابرين عن إصابتها بفيروس كورونا، وكانت الفنانة قد ظهرت في افتتاح المهرجان، وتفاعلت بشكل مباشر مع عدد كبير من الاعلاميين و النجوم المشاركين في المهرجان. ووأوضحت صابرين عبر حسابها على «فيسبوك» أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا. وعلقت «الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم».

وأكدت صابرين أنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوج، حيث انتقل الفيروس من زوجة شقيقها ثم شقيقها، ثم وصل إلى صابرين وزوجها.

وأشارت مصادر مقربة من صابرين أنها ستعزل خارج منزلها حتى لا يصاب أبنائها بالفيروس حيث ستتلقى العلاج باحد المستشفايات الخاصة.

وأعلن بعض الفنانين المصريين الذين خالطوا صابرين أنهم سيجرون مسحة للكشف عن الاصابة، يذكر أن صابرين حضرت أيضا منذ أيام تكريم أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين وخالطت عدد كبير جدا من النجوم مثل محمود حميدة، وروجينا، وماجدة زكي، ونورهان، ومحمد عادل، وغيرهم.

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