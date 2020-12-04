سمير غانم في العزل الصحي بعد إصابة زوج ابنته دنيا بفيروس كورونا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

دخل الفنان سمير غانم العزل الصحي بعد أن تم إكتشاف إصابة زوج ابنته دنيا، الإعلامي رامي رضوان بفيروس كورونا، وقرر باقي أفراد الأسرة على الدخول في العزل الصحي لمدة إسبوعين، وإجراء المسحات، خوفا من إمكانية إنتقال الفيروس إليهم.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الكوميدي الشهير، سمير غانم، أن أسرته عزلت نفسها أسبوعين، عقب إعلان زوج ابنته (دنيا)، رامي رضوان، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعن حالته الصحية، ذكر المصدر أن حالة رامي رضوان مستقرة جدا في الوقت الحالي، ويستجيب للعلاج بشكل جيد.

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