شير.. إلى باكستان لوداع الفيل «كافان»

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

تستعد باكستان اليوم لاستقبال نجمة البوب الأميركية شير، التي تقوم بزيارة للبلاد من أجل توديع الفيل «كافان»، الذي سيتم نقله إلى ملاذ آمن بعد سنوات من الاحتجاج العالمي على سوء الأوضاع المعيشية التي كان يعانيها في حديقة حيوان مرغزار الباكستانية.

ومن المقرر أن يجرى نقل الفيل كافان من حديقة حيوان مرغزار في إسلام آباد إلى موطنه الجديد في كمبوديا غداً الأحد، في خطوة من المرجح أن تنهي ثلاثة عقود من الحالة المزرية التي عاشها هذا الحيوان.

وكان الفيل كافان يعيش وهو مكبل بالسلاسل داخل حظيرة صغيرة بحديقة حيوانات مرغزار.

وقال محمد سليم، المتحدث باسم وزارة التغير المناخي الباكستانية: «ستزور المغنية شير حديقة الحيوان اليوم السبت للقاء كافان قبل نقله». وقادت نجمة البوب الأميركية حملة عالمية لنقل الفيل كافان، وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الباكستانية إن جدول أعمال شير سيظل طي الكتمان لدواعٍ أمنية. وقال أنيس رحمن، من مجلس إدارة الحياة البرية في إسلام آباد، إن الحكومة السريلانكية أهدت كافان لبلاده في ثمانينات القرن الماضي عندما كان فيلاً صغيراً.

وقال أكمل رنا، الطبيب المعالج لكافان لسنوات، إن علامات الضيق بدأت تظهر على الفيل العملاق بعد وفاة رفيقته «ساحلي» في عام 2010.

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