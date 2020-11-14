رحيل العالم الياباني كوشيبا.. صاحب «نوبل» في الفيزياء

المصدر: طوكيو ■د.ب.أ

توفي العالم الياباني الحائز جائزة نوبل، ماساتوشي كوشيبا، في طوكيو، عن عمر بلغ 94 عاماً، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس.

وأوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلاً عن جامعة طوكيو أن كوشيبا، أحد الفائزين الثلاثة بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2002، توفي لأسباب طبيعية في مستشفى بالعاصمة أول من أمس.

وقالت لجنة «نوبل» إن كوشيبا، الأستاذ الفخري بجامعة طوكيو، فاز بالجائزة «لإسهاماته الرائدة في الفيزياء الفلكية، لاسيما في اكتشاف النيوترينوات الكونية».

وتقاسم كوشيبا الجائزة مع الراحلين الأميركي ريموند ديفيز جونيور وريكاردو جياكوني الإيطالي المولد. وأنفق كوشيبا أمواله التي نالها من جائزة نوبل في إنشاء مؤسسة عام 2003 لتعليم العلوم للشباب. وولد كوشيبا في محافظة أيتشي عام 1926، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة روتشستر بنيويورك عام 1955 بعد أن درس في جامعة طوكيو.

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