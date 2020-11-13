«نشر دبي للإعلام» يعزّز الوعي البيئي بجمع أغطية عبوات المياه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبرّع قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام بأغطية عبوات المياه، التي تم جمعها في مقر صحيفتي «الإمارات اليوم»، و«البيان» و«دبي بوست»، لشركة تدوير لمعالجة النفايات في دبي، وذلك في مبادرة من القطاع للإسهام في الحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي البيئي.

وقامت إدارة الموارد البشرية، متمثلة في رئيسة قسم التوطين، سميرة أبوبكر، وتنفيذي موارد بشرية في قطاع النشر، محمد حسن خادم، أول من أمس، بتسليم الكمية التي تم جمعها إلى الشركة.

وقال محمد حسن خادم: «إن قطاع النشر يقدم مبادرات وفعاليات في مختلف المجالات، التي تعكس المسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى المحافظة على البيئة والاستدامة، والتقليل من التلوث البيئي، وذلك ضمن فعاليات مبادرات (بهجة) بالقطاع، التي من أهدافها تلاحم أفراد المجتمع الوظيفي»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة من شأنها تعزيز الثقافة البيئية لدى الموظفين بصفة خاصة، وأفراد المجتمع بصفة عامة، حيث تم وضع صندوقين لجمع أغطية عبوات المياه بهدف التبرع بها، لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، ولاقت هذه المبادرة تجاوباً من مختلف الموظفين».

وقال مدير البحث والتطوير في شركة تدوير لمعالجة النفايات في دبي، محمد جرار: «إن الشركة تعمل بالشراكة مع بلدية دبي، وتقوم شهرياً باستقبال نحو 25 ألف طن نفايات منزلية، يتم فرزها ومعالجتها، إضافة إلى استقبال 3000 طن شهرياً من المخلّفات الزراعية والعضوية، ويتم تحويلها إلى سماد عضوي»، لافتاً إلى أن «النفايات تستقبلها الشركة من بلدية دبي ومركبات نقل النفايات في القطاع الخاص، وبعدها تتم إعادة تدويرها للمحافظة على البيئة بدلاً من طمرها في مكبات النفايات، حيث تصدر انبعاثات غازية ضارة منها».

وأضاف: «يوجد في الشركة أربعة مصانع لإعادة التدوير، منها مصنعان لإعادة تدوير المواد البلاستيكية، ومصنع لفرز النفايات، وآخر لإنتاج السماد».

وقالت مديرة قسم التوعية البيئية في شركة تدوير لمعالجة النفايات، إيناس صبحي علي: «إن الشركة لديها برنامج (الفرز من المصدر)، يهدف إلى توعية الجمهور للقيام بمبادرات بيئية على غرار مبادرة قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بهدف فرز النفايات وتزويدنا بها لإعادة تدويرها».

وتابعت: «أطلقت الشركة من أكثر من 10 سنوات برنامجاً تثقيفياً توعوياً تعليمياً يستهدف طلبة المدارس والجامعات، تشارك فيه 100 مدرسة حكومية وخاصة من دبي، وسنوياً يزور الشركة للتعرف إلى آلية تدوير النفايات من 4000 إلى 6000 طالب وطالبة، ونقوم بتنظيم محاضرات وورش عمل توعية، وخلال هذا العام نظمنا أكثر من 20 محاضرة توعية افتراضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news