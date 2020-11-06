بسبب «كورونا».. الدنمارك تخطط للقضاء على جميع حيوانات المنك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكر تقرير إخباري أن الدنمارك تعتزم إعدام كل ما لديها من حيوانات المنك، بسبب مرض «كوفيد-19»، الذي يسببه فيروس «كورونا».

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» إن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن سلالة من فيروس «كورونا» يمكن أن تنتقل إلى البشر، ربما تكون قد تحورت، الأمر الذي قد يقوض جهود السعي إلى توفير لقاح مضاد للفيروس.

وتقول الدنمارك إنها وجدت سلالة جديدة من فيروس «كوفيد-19» قد تعيق الجهود المبذولة لتطوير لقاح، بعد أن تسبب فيروس تفشى في حيوانات المنك في البلاد في حدوث طفرة في تركيبته.

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