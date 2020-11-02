88 دولاراً غرامة عدم ارتداء الكمامة في سيؤول

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

من المقرر أن تبدأ حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول فرض غرامة بـ100 ألف وون (88 دولاراً) على من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة ابتداءً من الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين القول إنه ستطبق قاعدة ارتداء الكمامات إجبارياً ابتداء من 13 الجاري.

وأضاف المسؤولون أنه سيتم استثناء الأطفال أقل من 14 عاماً من هذه القاعدة، إضافة إلى أصحاب الإعاقات، الذين يعانون ظروفاً طبية تصعّب عليهم عملية التنفس من خلال الكمامة.

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