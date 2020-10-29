الجولة التأهيلية لـ «فزاع لليولة» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم الجولة التأهيلية لبطولة فزاع لليولة - برنامج الميدان 2020-2021 في القرية العالمية بدبي، بالقرب من البوابة رقم (1 الثقافية)، من الساعة الرابعة مساءً، وتستمر يومين.

وشدّدت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي تنظم «فزاع لليولة»، على جميع المتقدمين الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحدّ من جائحة «كورونا»، حرصاً على سلامة الجميع، إذ صمم المركز اللافتات الإعلانية في الموقع لنشر الوعي حول التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وتعدّ الجولات التأهيلية محطة مهمة لاختيار أفضل المهارات للمنافسة في بطولة فزاع لليولة، التي ستستضيف نسختها الـ21 هذا الموسم، والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، الذي يبث مباشرة مساء كل جمعة على قناة سما دبي وإذاعة الأولى، انطلاقاً من بداية شهر ديسمبر المقبل. ويسمح للشباب من جميع الجنسيات المشاركة في هذه الجولات التأهيلية، التي سيتم التحكيم فيها من قبل لجنة التحكيم.

وكان الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، قد كشف الأسبوع الماضي عن الحُلة الجديدة للبرنامج والبطولة، التي جاءت بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حرصاً من سموّه على استدامة موروث اجتماعي ثقافي محلي عريق مرتبط بمظاهر الاحتفال والفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news