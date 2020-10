تصوير فيلم ياباني كامل عبر تطبيق ZOOM

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ابتكر المخرج الياباني تشينشيرو يويدا مشروعاً أصبح حديث الساحة الفنية في بلاده، بعد أن صور فيلماً لمدة 26 دقيقة، بالكامل، على تطبيق اجتماعات الفيديو زووم، من دون أن يضطر أي من كادر العمل للالتقاء في مكان واحد، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة بلومبيرغ.

وشارك في فيلم الرعب الكوميدي One Cut of the Dead Mission: Remote، مجموعة من النجوم اليابانيين، وتمت مشاركته بشكل مجاني على موقع يوتيوب، حسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية.

وحول دوافعه لانتاج هذا العمل قال يويدا «تشعر اليابان كلها، العالم بأسره، بالتوتر قليلاً بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا، ولذا كان لدي رغبة بسيطة في إسعاد الناس قليلاً من خلال الترفيه الخفيف، لقد أنقذتني مشاهدة الترفيه، وساعدتني في كثير من الأحيان في التأقلم عندما كنت أشعر بالاكتئاب».

ويسلط الفيلم الضوء على حالة اليأس التي يشعر بها الفنانون والموسيقيون وصانعو الأفلام هذه الأيام، عندما تكون قيود التباعد الاجتماعي عائقاً أمام متابعة عملهم، ويشتمل أسلوب يويدا على الكوميديا الهزلية، ويركز على السرد المرئي، بدلاً من سرد القصص اللفظي التوضيحي، وهو أسلوب نادر نسبيًا في الفيلم الياباني المعاصر.

