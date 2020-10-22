مهرجان أبوظبي يجدّد تعاونه مع «لودفيج فان بيتهوفن»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

جدّد مهرجان أبوظبي تعاونه مع مهرجان لودفيج فان بيتهوفن الدولي في وارسو، الذي أقيمت فعالياته هذا العام، خلال سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، في إطار الشراكات الاستراتيجية الدولية لمهرجان أبوظبي، ترسيخاً لمكانة الإمارات منصة للإبداع، وعاصمة عالمية للثقافة والفنون.

وتضمن برنامج مهرجان لودفيج فان بيتهوفن الدولي جولات موسيقية وفنية في خمس مدن بولندية، بمشاركة نخبة من الموسيقيين البولنديين الشباب، احتفاءً بمرور 250 عاماً على ميلاد الموسيقار الشهير لودفيغ فان بيتهوفن، والذكرى 210 لميلاد الموسيقار شوبان.

من جانبها، قالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، إن «الشراكة مع مهرجان بيتهوفن الدولي، أحد أكثر المهرجانات المرموقة شهرة في أوروبا، يعكس دورنا في إثراء الرؤية الثقافية للإمارات، وترسيخ الحضور العالمي ومكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع، وقوة مؤثرة ثقافياً وفنياً».

وتابعت: «اليوم نعمل بالشراكة مع مهرجان بيتهوفن الدولي، على الاحتفاء بالتميز الموسيقي الشاب للفائزين بأهم جوائز الموسيقى العالمية، وتقدير الفنون والإبداع، وروائع مؤلفات بيتهوفن وشوبان».

من جهتها، قالت مؤسس ورئيس مهرجان لودفيج فان بيتهوفن الدولي في وارسو، إليزابيث بنديرسكي: «فخورون بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، انطلاقاً من إيماننا بأن مشاركة الثقافة مع الدول الأخرى تبني الجسور وتخلق التفاهم المتبادل».

من ناحيته، قال القائم بأعمال سفارة الإمارات في بولندا، أحمد المنصوري، إن «هذا التعاون هو مثال للحوار الثقافي، الذي يحدث نتيجة الوجود القوي لمهرجان أبوظبي في الخارج، عبر العديد من الشراكات مع المؤسسات الثقافية في أنحاء العالم».

واعتبر المنصوري أن «هذه الشراكة انعكاس مباشر لاستثمار الإمارات في الشباب والابتكار، ومثال مهم على إسهامات الدولة في الإبداع والفنون على المسرح العالمي».

ويعدّ مهرجان لودفيج فان بيتهوفن الدولي في وارسو، الذي تأسس في عام 1997، أكبر مهرجان للموسيقى الكلاسيكية وواحداً من أهم الأحداث الفنية في بولندا.

فرصة لتعزيز الشراكة

قال سفير جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، روبرت روستيك: «نحن سعداء بتعاون مهرجان لودفيج فان بيتهوفن الدولي في وارسو، ومهرجان أبوظبي، هذا الحدث الفني والثقافي الرائد في المنطقة العربية والعالم، لدعم عازفي البيانو الأكثر موهبة في بولندا». وأضاف أن «التعاون يشكّل فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والدبلوماسية الثقافية بين بولندا والإمارات، ونقطة جديدة في علاقتنا الثنائية في قطاع الثقافة، وأنا على ثقة تامة بأن هذا التعاون سيخلق علاقات ثقافية نوعية بين البلدين».

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