هذه الأطعمة مفيدة لصحة القلب

المصدر: برلين -د ب أ

أشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تعد أحد أهم أسباب الوفاة، غير أن تغيير نمط الحياة والإكثار من بعض الأطعمة يمكن أن يكون له تأثيرا إيجابيا على صحة القلب.

وأوضح خبراء التغذية أن الفاكهة والخضراوات الطازجة مفيدة لصحة القلب، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، ويمكن لبعض المكونات مثل مضادات الأكسدة وفيتامين E وفيتامين C تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم وبالتالي حماية خلايا الجسم من التلف، وتشمل هذه الحماية خلايا القلب والأوعية الدموية أيضا.

ومن النصائح التي تقدمها الجمعية الألمانية هو إمداد الجسم بالدهون الصحية، التي تدعم صحة القلب، وهي الدهون غير المشبعة، أو ما يعرف بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل زيت الزيتون وبذور اللفت وبذر الكتان.

ويشمل النظام الغذائي الصحي للقلب على الألياف أيضا لما لها من تأثير مفيد على تنظيم مستويات الكوليسترول، والحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن لها تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن اتباع نظام غذائي قليل الملح مفيد لصحة القلب أيضا، ويعتبر السكر من العناصر، التي يجب تجنبها أيضا، لأنه يمد بالكثير من السعرات الحرارية ويساعد على زيادة الوزن، وهو ما يزيد من الحمل على القلب.

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