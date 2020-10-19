بانكسي: أنا صاحب لوحة فتاة الهولاهوب

المصدر: نوتنغهام - رويترز

أكد فنان الشارع البريطاني بانكسي أنه صاحب لوحة فنية جديدة ظهرت على جدار في مدينة نوتنغهام بوسط إنجلترا، وتصوّر فتاة تتخذ من إطار دراجة طوقاً للهولاهوب.

وكانت اللوحة قد ظهرت الثلاثاء الماضي على جدار من الطوب الأحمر لصالون تجميل بجوار دراجة من دون إطار خلفي. ونُشرت صورة للوحة على حساب بانكسي على موقع «إنستغرام» وموقعه الإلكتروني، أول من أمس. ويشتهر بانكسي بأعماله الفنية الظريفة التي تحمل غالباً رسائل ضمنية عن قضايا تشغل العالم. وتركزت أعماله هذا العام على أزمة كورونا وحركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة). وبيعت لوحة رسم فيها بانكسي قروداً تشغل مجلس العموم البريطاني بأكثر من 12 مليون دولار في مزاد العام الماضي.

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