الفن يسخر من نفايات البلاستيك في قلب نيويورك بـ «محل بقالة»

المصدر: نيويورك - رويترز

يبدو «ذا بلاستيك باج ستور» كأنه محل بقالة تقليدي في مدينة نيويورك، من المنتظر أن يفتح أبوابه للجمهور يوم الخميس المقبل، إذ وضعت على أرففه صفوف من المشروبات الغازية والعلب المصنوعة من الكرتون.

لكن بإلقاء نظرة فاحصة على علب لفائف السوشي والحبوب وغيرها، نكتشف أن كل المنتجات المعروضة ما هي إلا أكياس بلاستيكية في شكل سلع استهلاكية.

و«ذا بلاستيك باج ستور» عمل فني مركب سيُعرض في قلب ساحة تايمز سكوير، بهدف زيادة الوعي البيئي بالتزامن مع حظر ولاية نيويورك استخدام الأكياس البلاستيكية.

وقالت الفنانة روبين فروهارت، التي ابتكرت هذا العمل الفني، إن «ذا بلاستيك باج ستور» يطرح «أفكاراً فكاهية وساخرة بخصوص المنتجات اليومية، ما يسلط الضوء على كم النفايات التي نستخدمها والمشكلات البيئية ذات الصلة، ونظراً إلى أنه يبدو متجراً عادياً للبقالة، أعتقد أنه في المرة المقبلة التي تذهب فيها إلى أي متجر بقالة، قد يجعلك ذلك تفكر قليلاً في ما يحدث لكوكب الأرض ومسألة التغليف». ويدخل حظر الأكياس البلاستيكية بمختلف أشكالها في ولاية نيويورك بأسرها حيز التنفيذ غداً، وتقول إدارة حماية البيئة في الولاية إن نيويورك تستهلك أكثر من 23 مليار كيس بلاستيكي سنوياً. وكان من المفترض أن يبدأ الحظر، الذي يهدف إلى منع الأكياس البلاستيكية، التي تُستخدم لمرة واحدة، من سد مكبات النفايات وتشويه المنظر العام في الحدائق والممرات المائية، في أول مارس، لكن تأجل القرار بسبب جائحة «كورونا»، وسيستمر عرض العمل الفني «ذا بلاستيك باج ستور» لمدة ثلاثة أسابيع، حيث يمكن للزوار دخول المتجر بمجموعات صغيرة في جولة مدتها ساعة.

• لفائف السوشي والحبوب وكل المنتجات المعروضة، ما هي إلا أكياس بلاستيكية.

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