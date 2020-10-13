مسجد «دبي المالي العالمي الكبير» يفتح أبوابه للمصلين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «أفينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي عن افتتاح المسجد الكبير بمنطقة «بروميناد» في المركز. ويستقبل المسجد المصلين في جميع مواقيت الصلاة، وبسعة أكثر من 500 مصلٍ، ويحاكي المسجد الذي صممته شركة «آر إم جي إم» التصاميم التقليدية للمساجد بقالب عصري.

ويتميز مسجد المركز المالي الكبير بشكله البسيط، وجدران تتضمن ثقوباً متدرجة، تتيح إدخال أشعة الضوء الطبيعي لإنارة المساحات الداخلية، والتي يمكن ملاحظتها في تصميم المسجد الخارجي، المستوحى من فنون العمارة الإسلامية التي تقدم صرحاً معمارياً يجمع بين القديم والحديث، ويضم في تصميمه عناصر معمارية إسلامية أبرزها «المشربية». كما تضم مرافق المسجد منطقة مخصصة للنساء، ومساحات تتيح للمصلين إقامة صلاة الجمعة.

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