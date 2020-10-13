رغم الحوادث المميتة.. أستراليا لن تصطاد أسماك القرش

المصدر: سيدني - د.ب.أ

استبعدت الحكومة الأسترالية نشر أفخاخ لصيد أسماك القرش التي تقوم بهجمات مميتة على الأشخاص، على طول الساحل الجنوبي.

ودعا مجتمع اسبيرانس والجماعات المحلية المعنية بالسلامة في المحيط، الحكومة إلى تعزيز إجراءات السلامة من أسماك القرش، والتي تتضمن استخدام أفخاخ صيد أسماك القرش بالخطوط الأسطوانية، التي تعمل باستخدام خطافات بها طُعم لاصطياد أسماك القرش وإغراقها.

وقال وزير الثروة السمكية، بيتر تينلي، للصحافيين، بعد عقد اجتماع للمجتمع المحلي، أمس، إن «الحكومة لا تدعم فكرة إعدام أسماك القرش، أو اتخاذ إجراء قاتل ضدها».

وأوضح أن الحكومة خصصت 27 مليون دولار أميركي لاتخاذ إجراءات بديلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news