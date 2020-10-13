«الإمارات للآداب» تستضيف مرشحة «بوكر العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف مؤسسة الإمارات للآداب الكاتبة أفني دوشي في حلقة خاصة على مدونة «نادي كتب بلا حدود» الصوتية، والتي ترشحت للقائمة النهائية لجائزة بوكر للرواية، لتتنافس مع هيلاري مانتل وآن تايلر.

رواية أفني تتناول العلاقة المشحونة بين أم وابنتها في ظل ما تعانيه الأم من الخَرَف، وتدور أحداث الرواية، التي حققت نجاحاً منقطع النظير، في الهند وفي زماننا المعاصر.

وستتحدث الكاتبة عن ردة فعل والدتها على الرواية، وعن سبب عدم إخبارها لزوجها، على الفور، عن ترشحها ضمن القائمة النهائية لأفضل جائزة أدبية في العالم الناطق بالإنجليزية، وكذلك ستتحدث عن مسيرتها في عالم الكتابة، والتحديات التي واجهتها في رحلتها الطويلة في درب النجاح، وستقدم بعض النصائح للكتّاب الطموحين الذين يتطلعون للتقدم في عالم النشر.

يذكر أن المدونة الصوتية «نادي كتب بلا حدود» تقدم حلقة جديدة كل أسبوعين، تستعرض فيها مؤسسة الإمارات للآداب توصيات الكتب، كما تستضيف خلالها العديد من الضيوف ليحدثونا حول موضوعات حيوية، في مجالات الأدب الكلاسيكي والمعاصر والشعر والإبداع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. يمكنكم متابعة المدونة هنا وعبر موقع مؤسسة الإمارات للآداب، وعلى جميع منصات المدونات الصوتية. ويُعَدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر تظاهرة في الشرق الأوسط تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، إذ يجمع الكتّاب والمفكرين والمتحدثين العالميين والإقليميين من جميع أنحاء العالم.

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