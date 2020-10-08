أنابيلا هلال تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

حصلت الإعلامية وملكة جمال لبنان السابقة، أنابيلا هلال، على الإقامة الذهبية في الإمارات، تكريما لدورها وخبراتها الطويلة في مجال الإعلام. وتم تتويج أنابيلا هلال، كملكة جمال للبنان في عام 2004 وكانت ضمن قائمة السبعة المرشحين لملكة جمال العالم لعام 2006. وحصلت أنابيلا على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة مونبلييه في فرنسا. وشاركت في تقديم عدة برامج منها برنامج "ميشن فاشن" على قناة "إل بي سي"، وقدمت برنامج "حلوة ومرة". كما قدمت برامج مثل "آراب أيدول"، و"ذافويس"، و"ذافويس كيدز"، و"ذافويس سينيور"، و"ديو المشاهير" وجميعها حققت نسب مشاهدات عالية على مستوى الوطن العربي. وتزوجت أنابيلا هلال في عام 2009 من الجراح العالمي الدكتور نادر صعب، الذي يمتلك خبرات عالمية في مجال جراحات التجميل. ويصل عدد المتابعين لها على موقع "انستغرام" إلى 2.6 مليون متابع، بينما يصل عدد المتابعين لها على موقع "تويتر" إلى 691 ألف متابع.

وكانت أنابيلا هلال قد حلت كضيفة على البرنامج الترفيهي "اغلب السقا"، ونجحت في الفوز على الفنان أحمد السقا في التحدي الرابع والسادس مما جعلها تحصد نقاطًا أكثر منه ليكون التبرع من نصيبها، وبذلك تكون من الضيوف القلائل الذين تمكنوا من هزيمة السقا، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث "غوغل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news